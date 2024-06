Stellantis accelera nel software auto, 'pronti ad acquisizioni'

Stellantis punta a crescere nel software dei veicoli e nei servizi connessi con l'obiettivo di realizzare 20 miliardi ricavi all'anno entro il 2030, anche attraverso nuove acquisizioni e investimenti in piccole società.

Già entro la fine del 2024 sarà fornita agli automobilisti assistenza virtuale con Chat Gpt. Lo ha spiegato Yves Bonnefont, responsabile del software di Stellantis, durante la presentazione in anteprima mondiale di nuovi prodotti software del gruppo a Detroit nell'ambito dell'Investor Day. "Faremo investimenti in nuove partnership. Non abbiamo dei nomi di società sulle quali puntare, ma valuteremo le opportunità che si presenteranno", ha detto Bonnefont.

I ricavi globali del software di Stellantis sono aumentati di 2,5 volte in tre anni con margini crescenti e il parco di auto connesse ha raggiunto quota 13,8 milioni. L'anno scorso l'azienda ha consegnato oltre 94 milioni di aggiornamenti over-the-air, migliorando l'esperienza di mobilità degli attuali proprietari. Gli utenti dei prodotti in abbonamento hanno superato i 5 milioni, con una presenza rilevante negli Stati Uniti e in Europa, ma anche una veloce crescita in America del Sud, in particolare in Brasile.

"In poco più di due anni abbiamo compiuto un passaggio decisivo dalla mentalità tradizionale del settore automobilistico verso un modo di operare molto più simile a quello di una startup. Ora faremo il passo successivo con l'integrazione entro il 2024 delle nostre piattaforme tecnologiche di prossima generazione Stla Brain, Stla SmartCockpit e Stla AutoDrive basate sull'intelligenza artificiale" ha sottolineato Bonnefont.

Stellantis sta trasformando il software dei veicoli con strumenti di progettazione e test basati sul cloud, tra cui il Virtual Engineering Workbench, che accelerano lo sviluppo e migliorano la qualità Una rete globale di centri di sviluppo tecnologico consente la personalizzazione dei prodotti software per ogni piattaforma veicolo del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA