Confagricoltura, Michela Marenco presidente di Donna Piemonte

Michela Marenco, imprenditrice di Strevi e già presidente di Confagricoltura Donna Alessandria, è stata eletta alla presidenza Piemonte per il prossimo quadriennio. La nomina durante l'Assemblea annuale a Novi Ligure nella Tenuta San Lorenzo di Milena e Corrado Cazzulo. Marenco succede a Paola Maria Sacco, che ha guidato le imprenditrici piemontesi negli ultimi 6 anni. Al fianco della neo presidente, elette come vice Natalia Bobba - prima donna a ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente nazionale Risi - e Federica Busso. In consiglio anche Elena Bonelli (Cuneo), Maria Rosa Carlevaro (Alessandria), Gabriella Fantolino (Torino), Maddalena Francese (Vercelli), Maria Pia Lottini (Asti), Paola Maria Sacco (Alessandria), Mariella Robasto (Vercelli).



