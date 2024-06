Salvata grazie a Lamborghini della polizia, il marito ringrazia

La moglie era stata salvata grazie al trapianto di un rene che era stato trasportato da una supercar della polizia, una Lamborghini Huracan, nel febbraio del 2023. La stesso bolide che il marito della donna ha riconosciuto ieri, parcheggiato in Piazza San Carlo a Torino, insieme alle oltre 400 vetture che hanno partecipato alla Mille Miglia.

Francesco, questo il nome dell'uomo che era in bici, riconosciuta l'auto si è avvicinato al personale di polizia, informando i poliziotti sulle buone condizioni di salute della moglie e per ringraziare ancora una volta. Poi ha voluto farsi una foto insieme al questore di Torino Vincenzo Ciarambino e al poliziotto autista della Huracan.

La Lamborghini in dotazione alla Polizia Stradale di Bologna, oltre ad essere impiegata per attività operative, viene anche utilizzata per l'emergenza del trasporto organi, nell'ambito del programma Cross-Over nazionale, grazie a un protocollo siglato negli anni scorsi fra la Polizia di Stato e l'Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Trapianti. Nel bagagliaio anteriore c'è una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Lo scorso anno la supercar, percorrendo una distanza di oltre 700 km in meno di 5 ore, trasportò un rene dall'ospedale San Salvatore de L'Aquila fino all'ospedale Molinette di Torino, luogo in cui la donna, 57 anni, era in attesa di riceverlo per sottoporsi al trapianto salvavita.

Appena effettuato l'intervento, l'organo iniziò subito a lavorare, riprendendo nel modo migliore la propria funzionalità, con grandi benefici per la paziente, affetta da insufficienza renale cronica ormai da diversi anni.



