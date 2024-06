Cardiologia, truck per la formazione Tavi arriva al Mauriziano

Tappa a Torino per il roadshow 'Your Heart Matters', promosso da Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology, che con il suo truck arriva all'ospedale Mauriziano per fornire formazione sui più recenti avanzamenti in cardiologia strutturale.

L'iniziativa, in collaborazione con Giuseppe Musumeci, direttore di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, offrirà sessioni educative con simulatori Tavi. Si tratta di una procedura della cardiologia interventistica che consente l'impianto di una nuova valvola aortica con approccio percutaneo in alternativa alla sostituzione con intervento cardiochirurgico.

All'interno dell'unità mobile cardiologi e infermieri specializzati possono approfondire le loro conoscenze sulla terapia ed esercitarsi con simulatori e workshop pratici che replicano le fasi principali del percorso di diagnosi e cura che affronta un paziente affetto da stenosi aortica severa.

Il Mauriziano è uno dei primi 10 in Italia per numero di procedure Tavi.

"La Tavi ha notevolmente migliorato la qualità della vita dei pazienti affetti da stenosi valvolare aortica, ma richiede uno sforzo collettivo sia per sensibilizzare la popolazione sul rischio di questa condizione, sia per garantire un'organizzazione sostenibile che assicuri a ciascun individuo il trattamento ottimale al momento opportuno", spiega Musumeci.

"È indispensabile favorire un dialogo costante tra centri hub e spoke, tra personale medico e infermieristico, e i produttori delle tecnologie più avanzate per migliorare la qualità delle cure e garantire che i pazienti possano beneficiare delle innovazioni oggi disponibili", afferma Stefano Lusian di Medtronic.



