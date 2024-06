Accoltella l'amico durante lite, arrestato per tentato omicidio

Una lite per futili motivi è finita con l'arresto di un 26enne, di origini straniere, per tentato omicidio. L'uomo, fermato dagli agenti delle volanti e del commissariato Dora Vanchiglia, ha colpito un altro straniero, un suo conoscente, con tre pugnalate alla schiena.

I due avevano litigato mentre si trovavano nell'area pedonale di via Balbo, quartiere Vanchiglia. Prima sono volati gli insulti e poi qualche pugno. I due sono stati divisi da alcuni amici, ma poco dopo il 26enne, che si era allontanato, è tornato armato di coltello e ha colpito con tre fendenti la vittima.

I poliziotti arrivati sul posto lo hanno disarmato e bloccato, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.



