Ricerca sul cancro, a Candiolo pilates con Cristina Chiabotto

All'Irccs di Candiolo ha preso il via oggi un ciclo di lezioni di pilates che si concluderà in ottobre con una lezione dedicata a Life is Pink, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per la ricerca sui tumori femminili.

L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, insieme alla madrina Cristina Chiabotto, all'insegnante Simona Romagnolo della scuola Futura Pilates di Torino.

Il progetto, battezzato 'Pilates e benessere. In equilibrio per la ricerca', è aperto alle pazienti, al personale e a tutti gli amici dell'Istituto. Obiettivo "un viaggio di salute e benessere" da compiere attraverso "momenti speciali per rigenerare corpo e mente", coniugando il benessere con la solidarietà.

I partner che ancora una volta sostengono la Fondazione in questa avventura sono Galup, Battaglio Frutta, Acqua Valmora e Jolly Sport.



