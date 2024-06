Museo del Risparmio, un'Escape room per l'educazione finanziaria

Un'Escape room a tema educazione finanziaria. E' l'ultima iniziativa al Museo del Risparmio di Torino, messa a punto da Intesa Sanpaolo, e rivolta a tutti i tipi di visitatori - adulti, famiglie e ragazzi. Un'attività diffusa lungo le sale del museo e immersiva, perché ai visitatori/giocatori sembrerà di trovarsi in una differente ambientazione, grazie a effetti luminosi, sonori e visivi e a elementi analogici realizzati per l'occasione.

L'esperienza di gioco dell'Escape room simula la scalata a una vetta da parte di una cordata di alpinisti: a ogni turno, un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare delle sfide legate al contesto montano, da risolvere il più in fretta possibile per riuscire a terminare il percorso nel tempo assegnato.

La scalata alpina è una metafora della pianificazione finanziaria: la vetta rappresenta l'obiettivo e il cronometro il tempo per raggiungerlo, mentre le sfide che impegnano i giocatori - ovvero i risparmiatori - rappresentano i passi della pianificazione, come il calcolo delle entrate, la stima delle uscite e la previsione di accantonamenti.

Il pubblico potrà provare la nuova attività gratuitamente sabato 15 giugno. L'attività verrà proposta anche a luglio e da settembre una volta al mese.

Creato nel 2012 su iniziativa di Intesa Sanpaolo, il Museo del Risparmio rappresenta "uno spazio in cui è possibile avvicinarsi ai concetti di risparmio e investimento con linguaggio chiaro e semplice, al fine di migliorare il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA