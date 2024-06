Nasce Space It Up, società consortile per l'Eccellenza Spaziale

E' stata formalizzata oggi la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata Space It Up, il partenariato esteso che ha ottenuto a inizio anno un finanziamento di 80 milioni di euro dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal Ministero dell'Università grazie al progetto coordinato dal Politecnico di Torino. La firma si è svolta con 12 partner intervenuti di persona e 20 partecipanti in remoto, alla presenza del notaio e del rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, a sottolineare la vocazione dell'Italia nel settore spaziale e il ruolo cruciale del partenariato tra accademie, centri di ricerca e industria.

Si tratta del primo passo formale, che segna l'imminente accelerazione delle attività scientifiche dei 33 membri del progetto, tra cui università, centri di ricerca e aziende, che lavoreranno insieme per promuovere la collaborazione e l'innovazione nel settore spaziale. Tra le attività di ricerca quelle a sostegno delle future missioni umane nello spazio e al viaggio e alla permanenza nello spazio e sui corpi celesti extraterrestri, in particolare la Luna e Marte.

Si procederà ora alla prima convocazione del consiglio di amministrazione presieduto dal professore Erasmo Carrera del Politecnico di Torino, che avrà all'ordine del giorno la nomina del direttore generale con la partenza delle attività. Il coordinamento di Space It Up è affidato alla struttura Hub con sede al Politecnico di Torino, che si adopererà sia per realizzare le attività di ricerca, sia per proporre il consorzio e i suoi membri in progetti spaziali nazionali e internazionali di particolare rilevanza per l'Italia.

"Essere coordinatori del partenariato Space It Up è motivo di grande orgoglio per il Politecnico di Torino. Lavoreremo in stretta collaborazione con tutti i partner, enti di ricerca e industrie del settore, per posizionare l'ecosistema nazionale del settore spazio come leader a livello europeo e internazionale. Strategico sarà inoltre il contributo del nostro territorio, in grado di coprire tutta la filiera dello spazi" commenta Corgnati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA