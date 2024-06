La 'Dance Circus Opera' celebra le donne di Puccini

Si dice che Puccini non era così generoso e amabile con le donne, anche se le sue eroine, da Manon a Mimì, da Ciò Ciò San a Tosca e Turandot sono stampate nell'immaginario collettivo. A queste intramontabili figure di donne intrise di forza, amori assoluti e coraggiosi, ma anche vittime stesse della loro profondità, è dedicato lo spettacolo 'Puccini Dance Circus Opera' per coro di corpi e strumenti, coprodotto da blucinQue e Orchestra della Toscana, in prima assoluta da venerdì a domenica scorsi al Festival 'Sul Filo del Circo' di Grugliasco (Torino).

Tre serate sold out prima del debutto al festival di Caracalla (Roma) il 24 e 25 giugno e della tournée estiva in Europa che toccherà Madrid, Bruxelles, Parigi ed Asti. Poi, in novembre, la tournée riprenderà in diversi teatri lirici italiani con 46 orchestrali in scena.

Per questo primo assaggio estivo la colonna sonora è realizzata da un trio d'archi, un violoncello e dalla dj di musica elettronica Bea Zanin. La regia e la coreografia del visionario spettacolo dedicato a celebrare i cento anni dalla morte di Puccini, sono di Caterina Michi Sismondi.

'Volevo celebrare il femminile pucciniano dando voce ai suoi personaggi, donne dai cuori palpitanti che decidono il loro futuro senza fare sconti a nessuno, neppure al loro autore", spiega la regista. Sul palco circense di Grugliasco le acrobati e danzatrici si esibiscono in coreografie aeree e terrene con corde, cinghie, cerchio e trapezio (senza protezioni), arricchite da costumi e luci che ipnotizzano lo spettatore, come in un viaggio emozionale, grazie anche alle arie pucciniane più famose.

Lo spettacolo è stato sostenuto da molti enti e soggetti locali e nazionali e la tournée è realizzata con il sostegno del ministero della Cultura e del ministero degli affari esteri.





