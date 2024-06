Borsalino e Nolan, partnership per un casco con doppia griffe

Borsalino e Nolan, azienda specializzata nella creazione e produzione di caschi per moto e scooter da oltre 50 anni, hanno firmato un accordo esclusivo di 3 anni. Debutto programmato in estate, con il modello jet N21, identificato dal Centro Stile Nolan best seller di vendita con oltre 330.000 pezzi prodotti dal lancio sul mercato.

Realizzato nelle colorazioni Metal White e Flat Black, sarà presentato in un packaging dedicato, con entrambi gli storici loghi. La distribuzione avverrà, in esclusiva, nei punti vendita monomarca Borsalino, sul sito ufficiale della Casa alessandrina e attraverso i canali specializzati Nolan.

"Questa collaborazione - commenta Mauro Baglietto, direttore generale di Borsalino - è un'importante occasione di crescita per il brand, avvicinandoci sempre di più all'universo lifestyle con un accessorio coerente alla nostra identità. E aprendo le porte a un nuovo target". "La partnership - aggiunge Enrico Pellegrino, ceo e direttore generale di Nolan group - sancisce la rinnovata strategia del nostro marchio, sempre più vicina a una clientela esigente che aspira all'esclusività e al piacere di indossare un oggetto unico, anche in sella alla moto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA