Al via al Mauto la mostra Un viaggio lungo mille miglia

In occasione del primo traguardo di tappa a Torino della 42/a edizione della Mille Miglia (l'ultima volta che attraversò la città fu nel 1948), il Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile celebra la corsa più bella del mondo con la mostra Un viaggio lungo mille miglia: l'esposizione - realizzata in collaborazione con il Museo Mille Miglia di Brescia e visitabile nella project room del Mauto dal 12 giugno al 29 settembre - racconta la storia della leggendaria corsa, un'epopea durata un trentennio (dal 1927 al 1957) e per la quale gareggiarono su un percorso di "1000 Miglia" i campioni più famosi del periodo.

Il percorso espositivo racconta i tre decenni della corsa, con una particolare attenzione agli anni più significativi: il 1927, data della prima edizione, il rilancio dopo la guerra nel 1947 e il 1957, l'anno del trionfo di Taruffi e del tragico epilogo. A ciascuno di questi anni corrisponde una tappa fondamentale nella storia della Mille Miglia: Brescia, il luogo dove tutto ebbe inizio; Torino, simbolo della ripresa nel dopoguerra; Roma, la tappa che unisce l'Italia da nord a sud e città della vittoria amara di Taruffi.

Nella giornata di apertura della mostra, mercoledì 12 giugno, dalle 17 alle 19, il Mauto presenta inoltre la seconda edizione delle Millemiglia delle idee dal titolo "Passaggi e paesaggi.

Come la corsa più bella del mondo svela e rivela la storia e la geografia d'Italia": la rassegna di interventi e storie curata da Gianluigi Ricuperati che nel 2023 aveva inaugurato le celebrazioni per i 90 anni del Museo, portando esponenti dell'umanesimo contemporaneo a parlare di cultura dell'Automobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA