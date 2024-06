Donna scomparsa nel Torinese, l'indagine è per omicidio

L'indagine su Mara Favro, 51 anni, la donna scomparsa in Val di Susa (Torino) dopo la notte tra il 7 e l'8 marzo, ora è per omicidio. Lo riporta il quotidiano La Stampa, spiegando che il fascicolo adesso ha un'ipotesi di reato, dopo che il fratello della donna, assistito dall'avvocato Roberto Saraniti, aveva inviato in procura a Torino un esposto proprio per omicidio.



Oltre al titolare del locale dove la donna ha lavorato per otto giorni prima di scomparire e il pizzaiolo, i militari allargano via via la platea delle persone ascoltate, compresi i vicini di casa della 51enne, che ha una bimba di nove anni e che chi la conosce è pronto a scommettere che mai avrebbe lasciato sola andandosene.



Due testimoni, scrive il quotidiano, hanno ricordato di averla vista per l'ultima volta nella propria casa proprio il 7 marzo: il primo alle 20.30, il secondo alle 21.30. Orari e giornate che a mesi di distanza sono difficili da ricordare con precisione e che però potrebbero fare la differenza.



