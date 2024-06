Torino sostituisce 26 presidenti di seggio rinunciatari

A Torino sono stati sostituiti ventisei presidenti di seggio per le elezioni in programma oggi e domani, che hanno rinunciato all'ultimo momento all'incarico.

Sui 967 presidenti previsti, sono state infatti ventisei le persone che hanno rinunciato all'incarico già ieri sera, rimpiazzate tutte stamattina dopo l'appello. Il Comune ha attinto alla ista dei disponibili, ma l'annuncio pubblico ha aiutato a informarli dell'opportunità e a rendersi quindi rintracciabili per essere chiamati.



