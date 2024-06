Lutto nel mondo del vino, morto a 91 anni Adelio Santero

Lutto nel mondo del vino piemontese. E' morto oggi a 91 anni Adelio Santero, industriale del moscato di Santo Stefano Belbo. La sua famiglia è al timone del Gruppo 958 Santero, che insieme ai fratelli Leopoldo, Renzo e Aldo fondò nel 1958 e che oggi è una delle realtà più importanti della spumantistica.

"Nostro padre - dichiarano i figli Lorenza e Pierpaolo - era profondamente innamorato del moscato, della raccolta delle uve e della loro trasformazione e vinificazione. Per lui non era solo il lavoro che si era scelto: era la sua vita, la sua passione. E anche ora che non c'è più, il suo esempio ci dà forza per continuare a portare avanti l'azienda tra queste colline che lui ha amato moltissimo insieme alla sua famiglia".



