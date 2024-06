Elezioni: Torino, due seggi hanno aperto in ritardo

Hanno aperto in ritardo a Torino due dei 919 seggi elettorali. I Servizi civici della Città hanno inviato del personale di supporto per rivolvere la situazione. I seggi, secondo quanto informa una nota, sono tutti regolarmente operativi.

Sono state risolte 'in extremis' nel corso della mattinata, anche con un appello sui social, le defezioni dell'ultima ora di presidenti e scrutatori. Ieri sera, in particolare, mancavano 26 presidenti, poi diventati cinque. Le sostituzioni sono state completate poco dopo mezzogiorno.

Alle 15 non è stato possibile aprire il seggio 320, nel quartiere Pozzo Strada, e il seggio 589, in Barriera di Milano; nel primo caso il presidente ha avuto un problema improvviso ed è stato sostituito, mentre nel secondo il presidente (che era stato nominato nella tarda mattinata) ha subito un ritardo mentre andava sul posto.



