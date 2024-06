Un uomo di 47 anni è stato arrestato quattro volte in un mese per furto dai carabinieri di Rivoli (Torino). L'ultimo episodio risale a ieri, quando è arrivata al 112 una richiesta d'intervento per un colpo in un'abitazione a San Gillio. L'uomo aveva con sé la chiave di un'auto che era di proprietà di chi aveva subito il furto, ma anche quella di un altro mezzo, ritrovato abbandonato a Pianezza. Successivi accertamenti ha permesso di ricostruire che, con un complice di 19 anni, aveva rubato a un'associazione due auto e un'ambulanza. Le prime due erano a Pianezza come l'altro mezzo ritrovato e l'ambulanza a San Gillio. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

L'uomo è stato arrestato per furto in abitazione aggravato in concorso e furto aggravato in concorso ed è stato accompagnato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Per il giovane complice invece è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato in concorso.



