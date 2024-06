Museo Felice Casorati, pomeriggio all'insegna di arte e natura

Lo Studio Museo Felice Casorati propone al pubblico il 9 giugno un pomeriggio all'insegna dell'arte e della natura, in collaborazione con il Festival del Paesaggio di Chieri e con l'associazione culturale Sguardo nel Verde. Dalle 15 il museo è aperto per la visita alla mostra Beldy - seta, cotone, lana, raso.

Alle 16 avrà luogo l'incontro di storia dell'arte dal titolo 'Casorati sul paesaggio. Natura e pittura tra le due guerre' sulla pittura di paesaggio nella produzione di Felice Casorati (1883-1963), il maggior pittore torinese del primo novecento che fu anche cittadino di Pavarolo dagli anni trenta. Virginia Magnaghi, già allieva della Scuola Normale Superiore e assegnista all'Università di Trento, esplorerà i paesaggi dipinti da Casorati negli anni tra le due guerre, dalla Toscana alla Liguria, dalle valli alpine alle colline del chierese.

L'incontro, a cura di Filippo Bosco, fa parte del programma del Festival del Paesaggio di Chieri e sarà ospitato nella casa di Felice Casorati a Pavarolo, immersa nel paesaggio collinare più volte ritratto en plein air dall'artista.

Alle 17.30 seguirà la passeggiata botanica e paesaggi nel Giardino degli Artisti a cura di Edoardo Santoro e di Sguardo nel Verde - Associazione Culturale. Il percorso (della durata di circa un'ora) sarà occasione per scoprire il valore botanico e paesaggistico della collina pavarolese con un approfondimento sulle piante di boschi e prati che hanno composto il paesaggio in ogni epoca storica.



