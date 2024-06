Mobile Imperia arresta due uomini per truffa a anziana

Due italiani residenti a Napoli di 18 anni e 42 anni accusati di aver truffato un'anziana donna con il metodo del cosiddetto "finto maresciallo" sono stati arrestati a Ticineto, in provincia di Alessandria, dalla squadra mobile di Imperia, dove i due, secondo l'accusa, avevano una base operativa. I poliziotti li tenevano sotto osservazione temendo che potessero mettere a segno un colpo in provincia, li hanno seguiti fino al piccolo centro dell'alessandrino e hanno scoperto che avevano preso di mira un'anziana. La vittima, convinta di avere a che fare con personale dell'Arma e nel tentativo di salvare un familiare ridotto in gravi condizioni a causa di un incidente stradale, ha consegnato al più giovane dei due preziosi per un valore di circa 20mila euro e altrettanti, per un valore similare, era pronta a consegnarli in un secondo momento. All'uscita dell'abitazione dell'anziana, tuttavia, ad attenderli c'erano gli agenti che li hanno arrestati, malgrado il tentativo di fuga di uno di loro.



