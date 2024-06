Migliaia di giocattoli non a norma scoperti dall'Adm a Tortona

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Rivalta Scrivia, frazione di Tortona (Alessandria), hanno bloccato 3 partite di giocattoli non conformi alla normativa di riferimento UE. In particolare, è stata accertata la presenza di più di 4.000 statuette in plastica raffiguranti animali, destinate ai bambini, senza marcatura CE e certificazione di conformità.

Nel corso dei controlli bloccata anche l'importazione di quasi 20.000 aquiloni giocattolo, anche questi non a norma.

Oltre a 180.000 palloncini privi delle corrette avvertenze di legge.

Della sospensione delle importazioni - come precisato in un comunicato - è stato informato il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha confermato le valutazioni effettuate dagli addetti doganali. Le statuette sono state smaltite in un Centro di raccolta, gli altri giocattoli ri-esportati.



