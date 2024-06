La flagellazione di Cristo di Caravaggio alla Reggia di Venaria

Da oggi 7 giugno la mostra 'Capodimonte da Reggia a Museo. Cinque secoli di capolavori da Masaccio a Andy Warhol', in corso alla Reggia di Venaria fino al 15 settembre, arricchisce il suo percorso espositivo con La Flagellazione di Cristo di Caravaggio, che completa l'esposizione con un allestimento apposito, dedicato al capolavoro del grande pittore lombardo. Il dipinto, manifesto dell'ultima maniera di Caravaggio, è stato realizzato nel 1607 durante il primo soggiorno napoletano del Maestro per la chiesa di San Domenico Maggiore, dove è stato esposto fino al 1972 quando, per motivi di sicurezza, è stato trasferito al Museo di Capodimonte che ne detiene la custodia.

La mostra, allestita nelle Sale delle Arti della Reggia, espone oltre sessanta capolavori provenienti dalle collezioni artistiche di Capodimonte, che annoverano i più grandi maestri della storia dell'arte: da Masaccio a Parmigianino.



