Guardia di finanza scopre sito di rifiuti illeciti nel Biellese

Un'area rifiuti non autorizzata è stata scoperta a Cossato (Biella) grazie al sorvolo dell'elicottero della guardia di finanza.

Con le unità della sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese è stato possibile individuare diverse tipologie di rifiuti in evidente stato di abbandono disseminati su tutto il sito di oltre duemila metri quadrati. Il tutto riconducibile ad una società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami.

Le attività investigative della guardia di finanza di Biella hanno permesso di riscontrare le inosservanze delle autorizzazioni sulla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, consentendo, tra l'altro, l'individuazione sull'intero sito di un ingente quantità di materiali pericolosi come batterie di automobili, accumulatori, estintori, bombole di gas, pneumatici.

Le fiamme gialle insieme all'Arpa hanno proceduto al sequestro dell'intera area e di oltre 850 tonnellate rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il legale rappresentante della società titolare dell'area è stato denunciato.



