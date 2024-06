Amministrative, al voto in quasi 800 Comuni piemontesi

Oltre che per le Europee e le Regionali, l'8 e 9 giugno in Piemonte si voterà anche per le Amministrative in poco meno di 800 Comuni. Sarebbero dovuti essere due in più, ma a Saliceto, nel Cuneese, non si sono presentati candidati, e a Cafasse, in provincia di Torino, entrambe le liste sono state escluse per carenza nel numero delle firme raccolte.

Urne aperte dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. In provincia di Alessandria si vota in 130 Comuni, nell'Astigiano 86, nel Biellese 59, nel Cuneese in 172, nel Novarese in 56, nell'area della Città Metropolitana di Torino in 203, nel Vco in 53, nel Vercellese in 40.

**In provincia di ALESSANDRIA si vota per le Amministrative in 130 Comuni: Albera Ligure, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata. Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Cartosio, CASALE MONFERRATO, Casaleggio, Casalnoceto, Casasco, Cassinelle, Castellania Coppi. Castellar Guidobono, Castelletto d'Orba, Castelletti Merli, Cavatore, Cereseto, Cerreto Grue, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gabiano, Garbagna, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Melazzo, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Momperone, Mongiardino Ligure. Montaldeo, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Mornese, Morsasco, Murisengo, Occimiano, Odalengo Piccolo, Orsara Bormida. Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivarone, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure. Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato., Tassarolo, Terruggia. Ticineto, TORTONA, Treville, Trisobbio, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villavernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpeglino, Voltaggio.

**In provincia di ASTI al voto in 86 Comuni: Aramengo, Agliano Terme, Antignano, Aramengo, Azzano d'Asti Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti Calamandrana, Calliano Monferrato, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Cessole Chiusano d'Asti, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortazzone Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco Grana Monferrato, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti Montemagno Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Portacomaro, Refrancor, Revigliasco d'Asti, Robella, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Soglio, Tigliole, Vaglio Serra, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti e Vinchio.

**In provincia di BIELLA si vota in 59 Comuni: Andorno Micca, Benna, BIELLA, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Candelo, Caprile, Casapinta, Cavaglià, Cerrione. Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano. Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sandigliano, Sordevolo. Sostegno, Strona. Tollegno, Valdengo, Valdilana, Valle San Nicolao, Verrone, Vigliano Biellese. Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone., Zubiena.

** In provincia di Cuneo Amministrative in 172 Comuni: ALBA, Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Baldissero d'Alba, Barolo, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, BRA, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Canale, Canosio, Caraglio, Cardè, Cartignano, Castagnito, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castino, Cavallerleone, Celle di Macra, Centallo, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba. Dogliani, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, FOSSANO, Frabosa Sottana, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Moretta, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Pradleves, Priocca, Priola, Revello, Rifreddo, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, SALUZZO, Sambuco, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Scagnello, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Stroppo, Tarantasca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trezzo Tiella, Trinità, Valgrana, Valloriate, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Viola, Vottignasco.

**In provincia di Novara si vota in 56 Comuni: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Barengo, Bellinzago Novarese, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casalino, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavallirio, Cerano, Colazza, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, GALLIATE, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti. Meina, Momo, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pisano, Pogno, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino. San Maurizio d'Opaglio, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

**Nel territorio della Città metropolitana di TORINO Amministrative in 203 Comuni: Agliè, Airasca, Ala di Stura, Almese, Alpette, Andezeno, Andrate, Arignano, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bobbio Pellice, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgone di Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Buriasco, Burolo, Busano, Buttigliera Alta, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caprie, Carema, Caselette. Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese. Cavour, Cercenasco, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chianocco, Chiaverano, CHIERI, Chiesanuova, Chiomonte. Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, COLLEGNO, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cumiana, Druento, Exilles, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, GIAVENO, Groscavallo, Grosso, Ingria, Inverso Pinasca, Issiglio, la Cassa, LEINI, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Maglione, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montalto Dora, Montanaro, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, None, Oglianico, Osasco, Oulx, Palazzo Canavese, Pancalieri, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pessinetto, Pinasca, Piobesi Torinese, PIOSSASCO, Piscina, Piverone, Poirino, Pomaretto, Pont Canavese, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, RIVOLI, Robassomero. Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sciolze, SETTIMO TORINESE, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Pellice, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, VINOVO, Vische, Viù, Volvera.

**Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola si rinnovano 53 consigli comunali: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crodo, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Nonio, Oggebbio, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Quarna Sopra, Rem San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, VERBANIA, Vignone, Villette, Vogogna.

**In provincia di Vercelli Amministrative in 40 Comuni: Alagna Valsesia, Alòice Castello, Asigliano Vercellese, Bianzè, Buronzo, Carcoforo, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cervatto, Cigliano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Formigliana, Guardabosone, Mollia, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rive, Roasio, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, San Giacomo Vercellese, Scopa, Stroppiana, Tricerro, VERCELLI, Villarboit, Villata.



