Alessandria, San Giorgio Festival nel segno del Tour de France

Il San Giorgio Festival (dal 29 giugno al 6 luglio) si colora di giallo, in occasione del passaggio del Tour de France. La Grande Boucle transiterà in Alessandria il 1° luglio, durante la tappa che si concluderà a Torino.

Artisti nazionali e internazionali animeranno il palco nella ex Caserma Valfrè. Il centro città accoglierà il pubblico in un'atmosfera unica e suggestiva.

Si parte con il cabarettista Andrea Pucci; il 30 giugno Serata Tour de France. Luglio si apre con Jimmy Sax e Nuit en musique; il 3 con lo scrittore Paolo Borzacchiello. Spazio alla musica il 4 con Mogol e Gianmarco Carroccia (Emozioni Orchestra); il 5 Nomadi Live tour per chiudere il 6 con gli Eiffel 65.



