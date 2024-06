Al Museo Città delle biciclette la maglia dei 250 anni della Gdf

Il colonnello Antonio Gorgoglione, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria, ha consegnato al Museo AcdB (Alessandria città delle Biciclette) la maglia celebrativa per i 250 anni di fondazione del Corpo.

Oltre al direttore di AcdB Roberto Livraghi, erano presenti - nei locali di via San Lorenzo 21 - il prefetto Alessandra Vinciguerra, il vicesindaco Marica Barrera e il presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia.

Si tratta della maglia utilizzata da un gruppo di Fiamme Gialle appassionate di ciclismo che, in occasione della quarta tappa del Giro d'Italia 2024, la Acqui-Andora (del 7 maggio), ha reso omaggio a Fausto Coppi nel paese natale Castellania e fatto tappe al Museo dei Campionissimi a Novi Ligure e alla tomba di Costante Girardengo a Cassano Spinola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA