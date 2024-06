A scuola a piedi o in bici, a Fossano percorsi 53mila chilometri

Per arrivare a scuola si cammina o si pedala, è questo il progetto 'Ride to school' dell'Istituto di istruzione superiore 'G. Vallauri' di Fossano in collaborazione con l'Ascom locale, che per la sua seconda edizione ha coinvolto oltre 560 studenti e membri del personale scolastico. I chilometri percorsi sono stati 53.525 km, e 7.493 i chili di Co2 risparmiati.

Il progetto è stato finanziato dalla fondazione Crc con l'Ascom di Fossano, che ha erogato 8.000 euro di premi in buoni spesa. È stata anche installata una velostazione nella sede centrale dell'Istituto, con 12 posti bici, una torretta di manutenzione e quattro punti di ricarica per bici elettriche.

L'iniziativa prevede un compenso di 15 centesimi per chilometro percorso in bicicletta, con un massimo di 30 euro al mese, monitorato tramite un'app.

Gli studenti dei due istituti comprensivi aderenti ricevono gettoni di presenza utilizzabili come crediti nei negozi convenzionati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA