Tour, il 2 luglio prima tappa alpina da Pinerolo, nel Torinese

Pinerolo (Torino) si prepara alla prima tappa alpina del Tour de France, quarta della corsa, che partirà come noto dalla cittadina alle porte della Val Chisone il 2 luglio per la scalata ai 2.035 metri d'altitudine del Colle del Sestriere e proseguirà tra Monginevro e Galibier sino al traguardo di Valloire.

Pinerolo è già stata tappa del Tour nel 2011 e accoglierà per la seconda volta in gente da tutto il mondo: una carovana composta da 4.500 persone, con mille giornalisti per 650 media internazionali accreditati.

Il cuore della competizione toccherà soprattutto il centro della città: il Villaggio del Tour sarà allestito in piazza Vittorio Veneto, mentre il podio di partenza sarà posizionato in corso Torino (all'altezza del civico 18). Da qui partirà il primo via in modalità non competitiva, con un percorso che attraverserà il centro storico di Pinerolo, transitando per via Duca Degli Abruzzi, piazza San Donato, via Trento, piazza Santa Croce, per poi proseguire su stradale Fenestrelle e via Nazionale fino al luogo di start della tappa, che sarà sulla strada regionale23 (ponte San Martino/confine comunale), a 4 chilometri dal luogo di ritrovo.

L'evento comporterà una serie di modifiche alla circolazione sia in città che sul territorio, tra cui divieti di sosta sul percorso già dalle 18 del 1 luglio e il divieto di transito dalla stessa serata, oltre che durante la gara. L'ospedale sarà raggiungibile attraverso la statale 23 del Colle di Sestriere (tangenziale di Pinerolo), uscita verso San Secondo-Prarostino, con accesso garantito da viale XVII Febbraio 1848 con parcheggio. Il 2 luglio le gallerie di Porte saranno chiuse al traffico pertanto la circolazione potrà avvenire esclusivamente dall'Inverso



