Rocky arriva in Italia, il musical apre la stagione dell'Alfieri

Arriva per la prima volta in Italia Rocky, il musical - prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito - sarà a Torino dal 18 al 27 ottobre e aprirà la stagione del teatro Alfieri. L'interprete sarà Pierpaolo Pretelli, al suo debutto teatrale, che vestirà i panni del personaggio creato da Sylvester Stallone. A sorpresa l'attore, accompagnato dalle note della colonna sonora del celebre film, è arrivato a teatro.

La stagione dell'Alfieri, dal titolo 'La memoria del futuro' e con 76 titoli, sarà chiusa a maggio da Cantando sotto la pioggia, un'altra produzione di Fdf. Numerose le nuove produzioni ospiti, da Sapore di mare a La sposa cadavere, da 1984 a Bernadette. Da L'anatra all'arancia alla strana coppia. La grande danza a Natale con il Lago dei cigni e lo Schiaccianoci, ma anche grandi ritorni come Solo, Mare fuori, Cabaret, Grease, Vincenzo Salemme, Ale e Franz.

Sono 45 gli spettacoli nel cartellone del Gioiello, dal teatro classico alla commedie al teatro contemporaneo: tra gli altri, uno spettacolo su Amy Winehouse, Lapponia, torna Baz con ti spacco il musical. Tra le nuove produzioni Il medico dei maiali con Montanari e Bizzarri. Chiude la Barale con Tris di cuori, Veronica Pivetti ne L'inferiorità mentale delle donne, Fabrizio di Fiore produce anche Il mondo di Barbie con la regia di Cannito e Wonder Boys con la regia di Fabrizio Prolli. Da non dimenticare Franciscus di e con Simone Cristicchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA