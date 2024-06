Polizia sequestra droga e locale a un rave ad Asti, otto denunce

La polizia di Asti è intervenuta lo scorso fine settimana a un rave parti e ha denunciato otto persone per organizzazione di eventi abusivi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre contestate migliaia di euro di sanzioni amministrative. Il locale al centro delle attività illegali è stato sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori indagini.

Nel corso del controllo, le autorità hanno scoperto un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, tra cui hashish, cocaina, droghe sintetiche e, per la prima volta ad Asti, la cosiddetta droga dei super ricchi, la tusi o cocaina rosa, di recente diffusione e altamente pericolosa.

Tutti i denunciati e i partecipanti, la cui maggioranza era gravata da precedenti di polizia analoghi ed era nota per avere partecipato in precedenza a rave party, sono stati colpiti da misure di prevenzione emesse dal questore di Asti. In particolare, poiché la gran parte di loro è risultata residente fuori dal capoluogo, è stata inflitta loro la misura del foglio di via obbligatorio per una durata che varia da uno a tre anni, a seconda della pericolosità sociale dei soggetti.

I controlli sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica in un circolo privato abusivamente adibito a eventi di natura imprenditoriale, nel quale era in corso una festa tekno.

L'intervento, coordinato dai funzionari della divisione polizia amministrativa e sociale e delle volanti della questura di Asti, ha visto la partecipazione attiva di vigili del fuoco, operatori del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione e dell'ispettorato del lavoro di Asti, rivelando una serie di violazioni, sia penali che amministrative.



