Invisibili prodotto dal Biondo vince il Prix de la Critique

Lo spettacolo invisibili di Aurélien Bory, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e dalla Compagnie 111 in collaborazione con Fondazione Tpe - Teatro Piemonte Europa, ha vinto il Prix de la Critique 2023-2024 come migliore performance della stagione.

Il prestigioso riconoscimento, attribuito dal Syndicat professionnel de la Critique théâtre, musique et danse (Unione professionale dei critici di teatro, musica e danza) giunge a coronamento di una lunga e acclamata tournée in Francia, cominciata lo scorso gennaio al Théâtre de la Ville - Les Abbesses di Parigi, dopo la prima assoluta al Biondo di Palermo.

Invisibili, nato su commissione del Teatro Biondo diretto da Pamela Villoresi, è uno spettacolo multidisciplinare di teatro, musica e danza, che, a partire dal Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis e da altre suggestioni legate alla città di Palermo, propone un percorso poetico sulla funzione dell'arte, ma anche un'indagine profonda sull'attualità, sulle relazioni, l'identità e la complessità del contemporaneo.

In scena le danzatrici siciliane Blanca Lo Verde, Maria Stella Pitarresi, Arabella Scalisi, Valeria Zampardi e i musicisti Gianni Gebbia e Chris Obehi.



