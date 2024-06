Gli studenti delle superiori al polo chimico di Alessandria

L'economia dell'idrogeno sta decollando e, con i materiali realizzati dall'impianto prototipi Aquivionì, lo stabilimento Syensqo (spin off Solvay) del sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo si pone all'avanguardia per la decarbonizzazione nei settori di accumulo di energia e della mobilità sostenibile. In quest'ottica la società ha supportato il concorso 'Idrogeno al quadrato' lanciato dal Rotary Club. "Da sempre collaboriamo con le scuole superiori del territorio - sottolinea Stefano Colosio, direttore stabilimento, in occasione di una recente visita di una delegazione di Sobrero e Balbo di Casale, Volta e Galilei di Alessandria -. I giovani sono curiosi di scoprire un mondo che potrebbe diventare domani il luogo da cui iniziare una carriera professionale".

"I nostri potenziali chimici ed 'esploratori' del futuro hanno visto da vicino - aggiunge Paolo Bessone, hr manager - gli impianti innovativi dello stabilimento di Spinetta dove sono già realizzati i materiali per le celle a idrogeno e gli elettrolizzatori utilizzati nella produzione dell'idrogeno verde". Gli studenti del terzo, quarto e quinto anno hanno presentato progetti incentrati su opportunità di sviluppo sostenibile per le comunità locali o realtà produttive.



