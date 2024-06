Frediani, in tram attraverso Torino 'per denunciare differenze'

Un giro in tram, sulla linea 3 che attraversa Torino dalla precollina al quartiere delle Vallette, per "testimoniare ed evidenziare le differenze fra le diverse zone di Torino e la necessità di attenzione alle periferie, a cominciare dai servizi". È una delle iniziativa della candidata alla presidenza della Regione di Piemonte Popolare, Francesca Frediani, per la chiusura della campagna elettorale, che si concluderà questa sera in Val Susa.

"Uno studio di qualche anno fa - spiega Frediani - dice che per ogni chilometro lungo la linea del 3 si perdono cinque mesi di aspettativa di vita. Quello che si percepisce dal tram attraversando le diverse aree è confermato dai dati che rilevano come l'aspettativa di vita sia minore nelle periferie rispetto alle zone più agiate".

Dopo questa tappa l'appuntamento è a San Didero. "Stasera - ricorda Frediani - chiuderemo la campagna elettorale in luogo altamente simbolico per noi, il piazzale davanti cantiere Tav per ribadire la nostra contrarietà alle grandi opere inutili.

Siamo felici di avere con noi anche Nicoletta Dosio, che ha ottenuto dal giudice il permesso di partecipare". Della campagna elettorale, Frediani traccia un "bilancio positivo come riscontro da parte delle persone che abbiamo incontrato e per il modo in cui siamo riusciti a tenere insieme tutte le componenti di questo progetto perché - conclude - ognuno ha fatto la sua parte".



