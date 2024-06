'Cuneo Illuminata' avrà un portale a forma di stella alpina

Un portale a forma stella alpina, omaggio al riconoscimento di Città Alpina 2024 ricevuto dal comune di Cuneo: è questo il volto della struttura che reggerà le luminarie dell'ottava edizione di Cuneo Illuminata, in programma dal 5 al 28 luglio.

I lavori di montaggio, all'imbocco di via Roma, sono iniziati nei giorni scorsi: le luci arriveranno in Piemonte nei prossimi giorni e proseguiranno per la via pedonale fino a contrada Mondovì, da dove il 13 luglio partirà la solenne processione della Madonna del Carmine. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30, mentre per il resto della settimana le luminarie saranno accese fisse.

L'inaugurazione è fissata per venerdì 5 luglio alle 21.30, con i saluti istituzionali e la prima grande accensione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA