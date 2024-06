Crisi ecologica, i portici di via Nizza si fanno avanguardia

È iniziato nel quartiere di San Salvario di Torino il progetto 'Spazio Portici - Percorsi Creativi', ideato dalla fondazione Contrada Torino onlus in collaborazione con la Città di Torino e Torino Creativa, e supportato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo fino al 2023.

Da giugno a settembre i portici di via Nizza saranno trasformati in spazi di avanguardia artistica ospitando 'Anthropocene and Landscape', la quinta esposizione di video e sound art.

Con l'installazione di nove proiettori e venti diffusori sonori lungo tutta la via, l'iniziativa riqualifica un'area marginale, trasformandola in uno spazio artistico integrato. I cortometraggi selezionati, in collaborazione con CinemAmbiente, riflettono sulla crisi ecologica e le trasformazioni globali, utilizzando i linguaggi del cinema per stimolare la riflessione su queste tematiche.

La mostra coinvolge otto registi internazionali che esplorano gli impatti dell'Antropocene sull'ambiente e la società, attraverso tematiche come l'industrializzazione e l'urbanizzazione. Il progetto mira a sensibilizzare il pubblico, spingendolo a riflettere sul significato e l'impatto della crisi ecologica nella vita quotidiana.

I cortometraggi, presentati in un formato breve e incisivo, invitano gli spettatori a un approfondimento delle tematiche ambientali, creando un'esperienza estetica e sensoriale unica lungo i portici di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA