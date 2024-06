Comizi d'Amore, il cinema torinese tra Comala e piazza Benefica

Inizia oggi 'Comizi d'amore', la rassegna cinematografica che esplora la diverse sfaccettature dell'amore. Si terrà fino al 29 giugno tra gli spazi del centro Comala e Piazza Benefica a Torino. La manifestazione sarà divisa in due parti, la prima parte fino al 22 giugno, in collaborazione con il Lovers Film Festival, è dedicata alla tematica Lgbtqia+. La seconda parte, dal 23 giugno, in collaborazione con il Fish & Chips Film Festival, affronta temi come il sex work e il revenge porn.

Parallelamente, verrà inaugurata la Piccola biblioteca dell'amore, un progetto partecipativo di prestito libri tramite l'app Book2Book. La rassegna includerà laboratori di biblioterapia, sul mondo Drag, e una serata di silent disco.

L'iniziativa è parte del progetto 'Mappa mundi' del programma culturale 'Torino, che spettacolo! che bella estate!' della Città di Torino.



