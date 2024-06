Carrega, da domani riapre dopo due anni la provinciale 147

Dopo due anni di isolamento Carrega Ligure (Alessandria), in Alta Val Borbera, sarà di nuovo collegata con gli altri comuni dell'Alessandrino. Come si legge in un comunicato stampa è stato firmato, infatti, dal presidente della Provincia Enrico Bussalino e dal sindaco Luca Silvestri l'accordo per la riapertura della Strada 147. Dopo la frana nella notte tra il primo e 2 maggio 2022, è stata interrotta tra i chilometri 7+700 e 7+870, isolando il paese, rimasto collegato solo con la Liguria.

"Nonostante i lavori realizzati di somma urgenza, l'instabilità del versante non ha permesso una pronta riapertura - sottolinea Bussalino -. A seguito di importanti interventi, da domani, la 147 sarà percorribile, ma continuamente monitorata".

È stato infatti installato un sistema tecnologico che rileva costantemente eventuali movimenti franosi. In caso di avviso di pericolo, la strada viene, automaticamente, chiusa con cancelli, impedendo il transito fino alla verifica da parte dei tecnici.

La chiusura automatica avviene anche in base ai codici di allerta meteo emessi da Arpa Piemonte e Arpal Liguria.

Un sistema di comunicazione immediata invia avvisi a tutti gli operatori del soccorso, al Comune, ai tecnici della viabilità provinciale. Un semaforo informa la popolazione dell'eventuale inibizione della strada lungo il torrente Carreghino, facilitando l'uso di percorsi alternativi.



