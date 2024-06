Asti lirica, sold out Il Barbiere di Siviglia

Sold out in pochi giorni per 'Il Barbiere di Siviglia', in programma il 12 giugno nella rassegna Asti lirica. In occasione del Gran concerto lirico dei finalisti del 32/o Premio Koliqi, domenica 9 giugno alle 17.30 al Teatro Alfieri, è stata lanciata un'offerta speciale: acquistando un biglietto se ne riceverà uno in omaggio. I biglietti sono disponibili alla cassa del teatro il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo dalle 15 fino all'inizio.

Il concerto, organizzato dal Rotary club San Babila di Milano in collaborazione con il Rotary club di Asti e il Comune di Asti, vedrà l'Opera symphony orchestra accompagnare i finalisti, sotto la guida di direttori d'orchestra di spicco.



