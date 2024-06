Verbania, terminati lavori di riqualificazione del municipio

Sono terminati i lavori di riqualificazione del municipio di Verbania, in piazza Garibaldi, cominciati nell'ottobre scorso. Costati circa 1,1 milioni di euro e seguiti dall'architetto Elena Bertinotti, hanno riguardo sia l'efficientamento energetico sia l'aspetto esterno.

L'edificio è infatti tornato alla sua colorazione originaria, come appariva nella prima metà dell'Ottocento, con tinte chiare, nei toni ocra rosato chiaro per lo sfondo e avorio chiaro per gli elementi come le cornici delle finestre.

"Con questo intervento abbiamo chiuso una lunga serie di lavori che in pochi anni hanno riqualificato e cambiato in meglio tutto il lungolago di Pallanza" commentano la sindaca Silvia Marchionini e il candidato sindaco Patrich Rabaini, attuale assessore con delega a servizi di controllo territorio e viabilità.



