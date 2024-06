Spinto durante una lite cade a terra, grave un uomo a Biella

Un uomo di 47 anni è in gravi condizioni in seguito a una caduta, avvenuta nella tarda serata di ieri a Biella, al culmine di un litigio in strada, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori. L'uomo è ricoverato in ospedale a Ponderano (Biella). La caduta sarebbe avvenuta perché l'uomo è stato spinto con forza.

L'episodio è avvenuto in via Lanzo, nella zona dietro allo stadio comunale. Dopo la segnalazione al 118, i sanitari hanno portato l'uomo in ospedale e la polizia ha iniziato a raccogliere testimonianze per ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA