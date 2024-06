Regina Music Fest, l'evento per i piccoli pazienti ospedalieri

L'Unione genitori italiani, in collaborazione con l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino e la Città della salute e della scienza, organizza la seconda edizione del Regina music fest. L'evento, dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, si terrà sabato 8 giugno dalle 15 alle 19, nell'area davanti all'ingresso dell'ospedale in piazza Polonia.

Il cantautore rap Dargen D'Amico aprirà la festa, seguita da numerosi artisti e partner che si esibiranno per la gioia dei bambini e dei ragazzi in cura. Tra gli artisti partecipanti ci sono il duo comico PanPers, il comico torinese Davide D'Urso, Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto, la cantautrice dance Neja, il rapper Obi, il percussionista Ablaye Magatte Dieng, il gruppo 4Calamano, il duo country The hats, lo Sviolination Trio e la The World Junior Band del Laboratorio del Suono del Sermig.

Anche le scuole locali parteciperanno con performance musicali e di body percussion.



