Osservatorio Fmpi, transazione digitale distante per 85% pmi

La transizione digitale ed ecologica è "un traguardo distante per l'85% delle pmi piemontesi". Lo sostiene uno studio dell'Osservatorio Economico della Federazione Piccole e Medie Imprese, condotto dal presidente Luca Pantanella.

"Gli obiettivi dell'agenda 2030 in termini di automazione dei processi ed ecosostenibilità risultano ancora impraticabili per l'85% dei piccoli imprenditori in regione. La crisi di liquidità seguita a una fase di stagnazione di mercato post pandemica - prosegue l'analisi di Pantanella - porta le aziende a ridefinire priorità e urgenze nella gestione quotidiana del business, fra cui la rinegoziazione di accordi fra banche e fornitori per un maggiore equilibrio nella vita operativa dell'impresa".

Secondo il presidente dell'Osservatorio economico di Fmpi, inoltre, "i mutamenti post Covid su rating e parametri di merito creditizio hanno reso più arduo il ricorso a bandi pubblici di finanza agevolata preposti allo scopo, che prevedono stringenti condizioni di solidità e stabilità dell'azienda molto più idonee a grandi produttori che a piccole realtà con massimo 15 dipendenti l'una, per ovvie ragioni di volumi e risorse strutturate in forma più semplice e impossibilitate ad avere un management specificamente profilato. È un po' come proporre un seggiolone a chi è affetto da nanismo".



