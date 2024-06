Nuova app Advice Group per Flying Tiger Copenhagen

Un'app per conoscere meglio i clienti e dar eloro valore. L'ha ideata la martech company torinese Advice per Flying Tiger Copenhagen. Può essere usata sia nello store per effettuare il check-in e utilizzare i coupon sconto, sia fuori per conoscere meglio il mondo Flying Tiger e partecipare alla vita della community: è così che le persone si trovano al centro delle attenzioni da parte del brand e vengono coinvolte al di là della loro attitudine alla spesa.

"È la gamification che offre uno strumento di connessione cruciale - spiega una nota - attraverso cui si stimola un'interazione continuativa anche fuori dai punti di vendita.

Questo processo garantisce la raccolta approfondita di dati e informazioni, utili a sbloccare premialità come i buoni sconto e vantaggi connessi. Si sovverte così l'impostazione della relazione con i consumatori ricalibrandola in ottica democratica. Tutto ciò ha portato alla vittoria della App come Best of Gamification agli International Loyalty Awards di Dubai".

"Questo premio conferma che il nostro percorso di valorizzazione della loyalty come centro di molteplici aspetti del business, sia la strada giusta per costruire la credibilità di un'azienda che conta su leve diversificate rispetto alla semplice transazione; brand come Flying Tiger Copenhagen dimostrano che apportare valori inclusivi nel rapporto con i consumatori sfruttando strategie di loyalty comportamentale porta a migliorare nettamente il livello della comunicazione oltre che ampliare la customer base coinvolta, ed è proprio questa la nostra direttrice" commenta Fulvio Furbatto, ceo di Advice Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA