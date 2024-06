Morto Piero Formaiano, storico politico alessandrino

E' morto Piero Formaiano, esponente storico dell'allora Partito socialista, politico di lungo corso di Alessandria. Nel 2018, come consigliere comunale ad honorem, ha presieduto il Consiglio aperto sugli 850 anni della fondazione del capoluogo.

"Da vecchio politico, do un suggerimento agli attuali amministratori. La gente vuole vedervi, uscite tra le strade, entrate nelle botteghe, cercate di parlare: non state chiusi nella torre di Palazzo Rosso. Perché solo in questo modo, in questo mondo di internet dove manca il rapporto umano, è quello che gli alessandrini si aspettano da voi, che sicuramente amate Alessandria come la amano loro", il pensiero rivolto ai colleghi in quell'occasione. Già nel 1968 aveva vissuto le iniziative per l'800/o.

La figlia Monica, avvocata, è stata assessora nella giunta di centro destra con sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco (2017-2022). Attualmente è candidata, con Fratelli d'Italia, alle Regionali dell'8-9 giugno.

Piero Formaiano, 85 anni, era sposato con Gabriella, papà anche di Alberto e lascia due nipoti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA