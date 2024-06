Le imprese torinesi aprono le porte al pubblico il 7 e 8 giugno

Sedici aziende torinesi, associate all'Unione Industriali Torino, aprono le porte degli impianti produttivi al pubblico venerdì 7 e sabato 8 giugno. L'iniziativa Open Company rientra nell'ambito del programma di attività "Torino, spazio al futuro" che caratterizza l'anno in cui la città è Capitale della cultura d'impresa, Si potranno fare tour guidati gratuiti, su prenotazione, per dialogare con manager e dipendenti, approfondire la produzione e le novità tecnologiche impiegate, toccare con mano il lavoro di ricerca quotidianamente sviluppato.

A promuovere Open Company è la stessa Unione Industriali Torino (in collaborazione con Open House Torino), con la volontà di avvicinare i cittadini, in particolare le fasce più giovani al mondo della produzione industriale e dell'impresa, offrendo la possibilità di confrontarsi con le storie di successo di alcune eccellenze cittadine e dell'area metropolitana, dei settori più diversi, dall'aerospazio alla cosmetica, dal tessile all'energia, dai trasporti alla salute.

Le sedici aziende sono: Argotec (aerospazio), Azzurra - Gruppo Marazzato (gestione rifiuti), Dana Graziano (meccanica), Dual SanItaly (salute e benessere), Edison (energia), Faiveley Transport Italia (ingegneria ferroviaria), Iren (energia), Italgas - Heritage Lab (energia), Kuka Roboter Italia (automazione), Oscalito (tessile), Pirelli (pneumatici), Profil Center (prodotti siderurgici), Reynaldi (cosmetica), Rigenera.

Hbw (medicina), Thales Alenia Space (aerospazio) e Vanni (eyewear).



