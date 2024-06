Il docufilm sulla sostenibilità Time To Change sbarca su RaiPlay

Da oggi, mercoledì 5 giugno, arriva su RaiPlay Time To Change, il documentario sulla sostenibilità, realizzato da Banca Generali e Wonder Project in collaborazione con Rai Pubblicità. Il progetto curato dal fotografo Stefano Guindani è narrato da Rocío Muñoz Morales. Il docufilm illustra un percorso iniziato nel 2021 attraverso 17 Paesi per raccontare gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 evidenziando i ritardi e le urgenze nel raggiungimento dei target ambientali, ma anche il contributo dell' innovazione e dell'impegno dell'uomo nel trasformare le criticità in opportunità.

Time to Change è un viaggio intorno al mondo attraverso gli scatti di Stefano Guindani. La guida è Rocío Muñoz Morales, che, a partire da uno spazio a metà tra la galleria d'arte e il teatro di posa, condurrà il pubblico alla scoperta di 17 focus scelti dal fotografo per illustrare gli obiettivi comuni di sviluppo dell'Agenda 2030. La narrazione è dello stesso Guindani insieme a quella dell'antropologo Alberto Salza, che analizzerà gli obiettivi dal punto di vista sociale e ambientale. In più, tre testimoni eccellenti proporranno uno sguardo multidisciplinare sull'Agenda. Marco Montemagno, imprenditore ed esperto di comunicazione, illustrerà in che modo le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale possono impattare sul Pianeta. Lo chef Davide Oldani, insignito della Stella verde Michelin per la sostenibilità, rifletterà sugli impatti dell'industria del cibo. La campionessa di sci Federica Brignone racconterà il proprio rapporto con la natura e come la montagna subisce l'impatto dell'uomo.



