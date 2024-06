Iannò, 'a Torino manutenzione inadeguata a violenza piogge'

Il consigliere comunale Pino Iannò, di Torino Libero Pensiero, denuncia con una interpellanza depositata oggi la "manutenzione inadeguata" delle strade torinesi, dove "è necessaria un'attività di prevenzione" per limitare i danni legati alle piogge violente.

"Ho ricevuto moltissime segnalazioni - spiega Iannò - e vorrei avere una fotografia della situazione.

All'amministrazione ho chiesto di sapere quanti sono i chiusini presenti in città e soprattutto con quale cadenza avvengono il controllo, la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione - dove sono presenti - per mantenerne l'efficienza.

"Ieri - sottolinea - si è abbattuto l'ennesimo temporale violento nella zona nord di Torino, con strade che si sono trasformate in torrenti d'acqua, traffico impazzito, attività commerciali sommerse, infiltrazioni, e il sottopasso Donat Cattin chiuso per l'allagamento".

"Sono ormai quasi due mesi - rimarca - che il fenomeno si ripete, e mi auguro che non si invochi a sproposito il cambiamento climatico, con l'allerta siccità se è secco e l'allerta maltempo se piove. I cittadini e le attività commerciali non ne possono più di subire danni economici e buttare via la merce perché le strade si trasformano in fiumi".





