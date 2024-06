Di Stasio, 'educazione alla legalità crea fondamenta convivenza'

"Promuovere l'educazione alla legalità delle nuove generazioni contribuisce a costruire i pilastri che sono le fondamenta della civile convivenza". È il messaggio che il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, ha voluto lanciare durante il suo discorso per le celebrazioni per il 210/a festa per la fondazione dell'Arma, che si sono svolte a Torino, alla presenza di autorità civili e militari.

Rivolgendosi ai carabinieri schierati in formazione Di Stasio ha sottolineato: "Siete una risorsa del Paese, una forza sana che sa affrontare anche le vicende più toccanti e dolorose senza mai dimenticare di mantenere l'uomo al centro della società. La ricompensa sta nelle continue attestazioni di stima che ci riservano i cittadini". A questo proposito Di Stasio ha evidenziato "il lavoro quotidiano, fatto spesso di sacrifici, di disponibilità e di solidarietà verso il cittadino che bussa alle nostre caserme, alla casa della legalità. Lo testimoniano - ha proseguito - non solo gli oltre 2.300 arresti in flagranza di reato e i 1.359 provvedimenti di custodia cautelare eseguiti su ordine dell'autorità giudiziaria, ma, soprattutto, i quasi 250.000 servizi di pattuglia svolti quest'anno in ogni dove, percorrendo migliaia di chilometri al giorno ed effettuando centinaia di interventi quotidiani".



