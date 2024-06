Cresce e si fa conoscere il Verduno Pelaverga, 204mila bottiglie

Cresce e si fa sempre più conoscere il Verduno Pelaverga, con un areale che include il territorio di Verduno e una porzione nei contigui comuni di Roddi e La Morra, per un totale di 30 ettari, 19 produttori e una produzione, nella vendemmia 2022, di oltre 204mila bottiglie.

L'associazione di produttori si è resa protagonista di numerose iniziative di promozione e divulgazione, come la masterclass per professionisti al Vinitaly di Verona, i tasting per winelover e appassionati curati alla Cantina Comunale di Verduno, e il '#VerdunoE' che ha accolto esponenti della stampa internazionale.

"L'intento collettivo - spiega Diego Morra, presidente dell'associazione produttori di Verduno Pelaverga - è di lavorare congiuntamente per salvaguardare e custodire l'unicità di questo vino e di questo territorio, anche a fronte delle sfide che ci pone il cambiamento climatico, adattando anzitutto al meglio il lavoro in vigna per poter garantire sempre un'uva di alta qualità; valorizzare la specificità del Pelaverga Piccolo e porre l'attenzione sul grande potenziale del Verduno Pelaverga doc".

Del Pelaverga - è stato spiegato nel corso di #VerdunoE' - esistono due diversi vitigni autoctoni: il Pelaverga rosso, originario delle zone pedemontane del Saluzzese, e il Pelaverga piccolo, le cui terre sono Verduno e alcuni territori di Roddi e La Morra.



