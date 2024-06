Carmagnola, al via la Fiera nazionale del peperone

Iniziano i preparativi per la 75/a edizione della Fiera nazionale del peperone a Carmagnola, che si terrà dal 30 agosto all'8 settembre.

Il peperone di Carmagnola è noto per le sue qualità organolettiche e viene coltivato seguendo metodi tradizionali e sostenibili. Le diverse varietà, tra cui il Quadrato, il Corno di Bue, il Trottola, il Quadrato allungato e il Tomaticot, sono apprezzate per la loro polpa spessa, il sapore dolce e l'elevato contenuto di vitamina C.

La fiera offrirà un programma di eventi, showcooking, degustazioni, percorsi enogastronomici, spettacoli e intrattenimento e per questa edizione è prevista anche la rassegna musicale Il Foro Festival, con ospiti della musica e del cabaret nazionale. L'ingresso alla fiera sarà gratuito.





