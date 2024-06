Al via la Vermouth di Torino week a fine giugno

In partenza la Vermouth di Torino week che si terrà dal 23 al 30 giugno, l'evento estivo organizzato dal Consorzio del Vermouth, per promuovere la cultura di questo famoso vino aromatizzato piemontese, ideato nell'Ottocento dai liquoristi torinesi.

L'obiettivo della Week è promuovere la cultura intorno al Vermouth di Torino e l'Ora del Vermouth, oggi marchio registrato dal Consorzio Vermouth di Torino. Durante la settimana, esperti di mixology, barman, ristoratori e chef promuoveranno le diverse tipologie. L'evento include la collaborazione con l'associazione Vinarius, associazione delle Enoteche Italiane nata per valorizzare il ruolo dell'enotecario e dell'enoteca come luogo dove si esercita il commercio specializzato del vino di qualità.

Si terrà inoltre il 28 giugno, alla Banca del vino di Pollenzo (Cuneo), la convocazione degli stati generali del Vermouth di Torino



