A Torino in quasi 700mila al voto per europee e regionali

Sono 667.150 i cittadini torinesi aventi diritto al voto per le elezioni europee, di questi 350.798 sono femmine e 316.352 maschi. Per le elezioni regionali il corpo elettorale è formato da 688.711 torinesi, suddiviso fra 360.195 femmine e 328.516 maschi. I torinesi che votano per la prima volta sono 12.491 (6.014 femmine e 6.477 maschi) e quelli che compiono 18 anni l'8 e il 9 giugno sono 47 (24 femmine e 23 maschi). I centenari al 9 giugno sono 443 (363 femmine e 80 maschi). I dati sono stati forniti dal Comune di Torino, in una nota, in vista dell'elezione dei membri del Parlamento europeo e, in Piemonte, dei membri del Consiglio regionale e del presidente della giunta, per cui si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Le sezioni elettorali in città sono 924 (919 sezioni ordinarie e cinque sezioni speciali per studenti fuori sede), 43 i seggi speciali in luoghi di cura o di detenzione. Sono in totale 137 gli istituti scolastici sede di seggio.

La tessera elettorale può essere richiesta fino a giovedì 6 giugno all'ufficio elettorale di corso Valdocco 20, aperto con orario continuato dalle 8.15 alle 15 e nelle anagrafi decentrate. Il 7, 8 e 9 giugno l'ufficio elettorale, la sede dell'anagrafe centrale e di alcune sedi decentrate saranno aperte in via straordinaria per il rilascio delle tessere e dei duplicati, per cui occorre esibire un documento di riconoscimento, mentre per l'emissione di una nuova tessera serve anche la vecchia tessera con i diciotto spazi timbrati.

Esclusivamente all'anagrafe Centrale di via Giulio 22 sarà possibile ottenere anche il duplicato della carta d'identità. Da giovedì 6 giugno e fino alle 23 di domenica 9 giugno. Attraverso la piattaforma TorinoFacile è inoltre possibile stampare autonomamente il proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale.

La Città organizza un servizio di trasporto assistito e gratuito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma.

Telefonando al numero 011.01.12.80.08 è possibile prenotare il servizio fino al 7 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, l'8 e il 9 dalle 9 alle 20.

Gli studenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino che per motivi di studio si trovino domiciliati per almeno tre mesi in un comune di una regione diversa dal Piemonte, possono esercitare il diritto di voto fuori sede dopo aver presentato istanza di ammissione al voto. Le richieste sono state 135. Gli studenti fuori sede che hanno richiesto invece di esercitare il diritto di voto a Torino è di 4.163. Anche i cittadini dell'Unione europea residenti a Torino possono votare per il rinnovo del Parlamento europeo. La comunità straniera con più richieste di voto è la Romania, con 1.893 (1.286 femmine e 607 maschi).



